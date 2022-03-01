Путин и Мадуро обсудили ситуацию вокруг Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе телефонного разговора президенты России и Венесуэлы, Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили ситуацию вокруг Украины. Такое заявление во вторник, 1 марта, сделали в Кремле, отметив, что разговор состоялся по инициативе Боливарианской Республики.

«Владимир Путин поделился оценками развития событий вокруг Украины, подчеркнув, что целями специальной военной операции являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР, а также российского суверенитета над Крымом», - говорится в сообщении Кремля.

В сообщении отмечается, что президент Венесуэлы «выразил твердую поддержку решительных действий России», а также «осудил дестабилизирующую активность США и НАТО». В Кремле также заявили, что главы государств обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран.

Напомним, ранее Мадуро выразил поддержку Путину после признания Москвой независимости Луганской и Донецкой народных республик.