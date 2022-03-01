Секретарь СНБО Украины заявил о возможности превентивного ракетного удара по Белоруссии Фото: REUTERS

Украина при необходимости способна нанести превентивный удар по Белоруссии. Такое заявление во вторник, 1 марта, сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«При необходимости, если будет принято решение верховного главнокомандующего это сделать, оно будет принято», - заявил секретарь СНБО в эфире телеканала «Рада», комментируя вопрос, почему Украина не наносит превентивный удар по Белоруссии, откуда якобы «летели ракеты в направлении страны».

Напомним, ранее в Министерстве обороны Белоруссии заявили, что военные этой страны не участвуют в специальной военной операции на территории Украины. В военном ведомстве отметили, что на данный момент белорусские военнослужащие выполняют задачи по усилению охраны Госграницы, в том числе и охрана белорусско-украинской границы. Позже белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не участвовал и в дальнейшем не собирается принимать участия в специальной военной операции Москвы.