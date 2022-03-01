Деятели культуры поддержали военную спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деятели культуры России призвали единым фронтом поддержать решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине.

К своим коллегам обратились члены Союза национальных творческих коллективов, они призвали деятелей культуры сплотиться ради интересов страны. В их коллективном обращении говорится о недопустимом давлении Запада, в частности, нацеленном на культурную элиту страны.

"Лидеров мнений "обрабатывают", чтобы они говорили, что против. Хотя цели России в ходе спецоперации на Украине самые честные", – подчеркнули представители Союза.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".