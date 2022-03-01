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Политика1 марта 2022 17:08

Деятели культуры поддержали военную спецоперацию на Украине

Об этом заявили члены Союза национальных творческих коллективов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деятели культуры России призвали единым фронтом поддержать решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине.

К своим коллегам обратились члены Союза национальных творческих коллективов, они призвали деятелей культуры сплотиться ради интересов страны. В их коллективном обращении говорится о недопустимом давлении Запада, в частности, нацеленном на культурную элиту страны.

"Лидеров мнений "обрабатывают", чтобы они говорили, что против. Хотя цели России в ходе спецоперации на Украине самые честные", – подчеркнули представители Союза.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".