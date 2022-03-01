Каннский фестиваль не будет принимать делегаций из России в 2022 году Фото: Соцсети

Международный Каннский кинофестиваль, который состоится в период с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции, принял решение не принимать официальных представителей из России в связи с ситуацией на Украине. Такое заявление во вторник, 1 марта, сделала пресс-служба фестиваля.

«Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством, до тех пор, пока нападение не прекратится на условиях, которые удовлетворят интересы украинского народа», - говорится в сообщении в пресс-службе.

Организаторы фестиваля также заявили, что их мысли на данный момент «обращены к украинским кинематографистам и их семьям».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне киностудия Paramount заявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры. Незадолго до этого аналогичное заявление сделала компания Walt Disney Company.