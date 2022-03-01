Курс рубля к доллару и евро ускорил снижение на 6-7% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль в процессе валютных торгов на Московской бирже сегодня, 1 марта 2022 года, ускорил снижение к доллару и евро на 6-7% к закрытию предыдущей сессии.

По результатам дня курсы доллара и евро увеличились более чем на 6%, достигнув 101,23 рубля (+7%) и 112,49 рубля (+6,12%).

По сведениям биржи на 18:48 по Москве, курс доллара на Мосбирже подскочил на 7,24%, составив 101,45 рубля. Курс евро был зафиксирован на значении 112,24 рубля (+5,89%).

"Во второй половине торгов рубль ускорил падение на новости о том, что Минобороны России предупредило о планах нанесения удара высокоточным оружием по некоторым военным объектам в Киеве, откуда поступают информационные атаки на Россию. Доллар немногим превысил 100 рублей и стабилизировался возле этого уровня", - рассказал ТАСС эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Ранее kp.ru писал, каким образом принятые президентом России Владимиром Путиным контрсанкции должны спасти курс рубля. Глава государства ранее подписал указ об «экономических мерах» против Запада.