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В мире1 марта 2022 17:30

Reuters: Норвегия запретит продажу алкоголя российского производства

Ранее аналогичные решения приняли государственные монополии соседних Финляндии и Швеции
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Reuters: Норвегия запретит продажу алкоголя российского производства

Reuters: Норвегия запретит продажу алкоголя российского производства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия приняла решение о запрете продажи алкоголя российского производства в своих магазинах из-за эскалации кризиса на Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную алкогольную монопольную торговую сеть Vinmonopolet. «Это решение принято из-за российского вторжения в Украину», - приводит агентство слова представителя монополии.

В Норвегии возможна реализация вина и крепких спиртных напитков только в магазинах государственной алкогольной монополии Vinmonopolet. Исключением из данного правила являются только магазины беспошлинной торговли в аэропортах страны.

Ранее аналогичные решения приняли государственные монополии соседних Финляндии и Швеции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 марта, музей Мунка в норвежской столице Осло сообщил о прекращении своего сотрудничества с организациями и частными лицами из России, отметив, что такие меры приняты «в знак солидарности с Украиной».