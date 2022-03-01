Президент Мексики раскритиковал ограничения в отношении российских СМИ Фото: REUTERS

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал ограничительные меры в отношении российских средств массовой информации.

«Я не согласен с проявлениями цензуры в СМИ. Я выступал против блокировки [бывшего] президента США [Дональда] Трампа в социальных сетях и также не согласен с осуществлением цензуры в отношении СМИ из России или какой-либо другой страны», - заявил глава государство, призвав ценить свободу.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор также назвал маркировку аккаунтов местных пользователей Twitter клеймлением людей в зависимости от их мнений, отметив, что нельзя говорить о свободе, но при этом ограничивать свободу слова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Instagram заблокировал аккаунты RT в 27 странах Европы. Незадолго до этого аналогичные меры принял Facebook.