Компания ExxonMobil выйдет из нефтегазового проекта "Сахалин-1" из-за ситуации на Украине Фото: REUTERS

Компания ExxonMobil выйдет из нефтегазового проекта "Сахалин-1" из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

- Учитывая недавние события мы решили начать процесс по прекращению деятельности, ведется разработка шагов по выходу из проекта "Сахалин-1", - говорится в заявлении.

Также из-за событий на Украине компания не будет инвестировать в новые проекты в России.

Напомним, "Сахалин-1" считается одним из крупнейших нефтегазовых проектов с прямыми иностранными инвестициями, реализуемых в России. Оператором проекта являлся "Эксон нефтегаз лимитед" - дочерняя организация компании ExxonMobil.

До этого сообщалось, что производитель авиационной техники Boeing объявил о приостановке технической поддержки российских авиакомпаний. А до этого американская компания-производитель автомобилей Ford объявила о приостановке деятельности в России.