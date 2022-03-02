Что произошло в ночь на 2 марта

Главные новости утра Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации". Теперь со 2 марта в России вводится запрет на вывоз иностранной валюты наличными средствами на сумму более 10 тысяч долларов.

Президент США Джо Байден во время своего выступления перед конгрессом снова оговорился. На этот раз глава государства перепутал украинцев с иранцами.

Американская компания Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. В сообщении на сайте при покупке продукции говорится, что доставка товаров невозможна в данный регион. Также компания заявила, что Apple Pay и ряд других услуг теперь ограничены в России.

Подразделениям российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления удалось уничтожить штаб оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин .Среди погибших - командующий ОТГ "Север" генерал Красильников.

Президент США Джо Байден 2 марта объявил о закрытии воздушного пространства над США для российских самолетов. Он уточнил, что запрет коснется всех зарегистрированных в РФ самолетов, в том числе чартерных.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 4,01 процента и достигла отметки в 110 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. До этого подобная стоимость сырья Brent фиксировалась только в августе 2014 года.

Соединенные Штаты готовы выпустить порядка 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Минэнерго Америки считает, что страны-участницы Международного энергетического агентства намерены присоединиться к инициативе Вашингтона. Тогда это приведет к выпуску 60 миллионов баррелей нефти.

Американский президент Джо Байден заявил, что Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе вместе с Западом, потому что изначально планировала проведение специальной операции на Украине.