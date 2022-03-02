Вице-президент Венесуэлы заявила, что страны Запада разжигают ненависть против России

Делси Родригес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прокомментировала бойкот на сессии Совета ООН по правам человека во время выступления главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

- В общем доме прав человека проявляют и продвигают ненависть и нетерпимость по отношению к России. Это делают те, кто сам виноват в кризисе на Украине, — написала политик в Twitter.

Родригес добавила, что Венесуэла выступает за тех, кто продвигает диалог во время мира.

Ранее власти Кубы заявили, что Соединенные Штаты несут ответственность за ситуацию вокруг Украины, поскольку именно попытки Вашингтона расширить НАТО на восток привели к эскалации конфликта. В сообщении отмечается, что ситуацию на Украине следует рассматривать, оценивая справедливые претензии России к Западу и факторы, приведшие к применению военной силы. Как сказано в заявлении, «история предъявит США счет за последствия наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО», угрожающей миру и безопасности.