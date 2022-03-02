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Политика2 марта 2022 5:10

Нижняя палата парламента Казахстана утвердила сложение депутатских полномочий Даригой Назарбаевой

Ранее дочь экс-президента страны сообщала, что намерена заняться общественной и гуманитарной деятельностью
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дарига Назарбаева Фото: Павел АЛЕКСАНДРОВ/ТАСС

Дарига Назарбаева Фото: Павел АЛЕКСАНДРОВ/ТАСС

Мажилис (нижняя палата) казахстанского парламента утвердил сложение депутатских полномочий Даригой Назарбаевой, дочерью экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

- В связи с тем, что Назарбаева подала заявление о досрочном прекращении полномочий, Центральная избирательная комиссия вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении ее полномочий, — сообщил член ЦИК страны Асылбек Смагулов.

Уточняется, что парламентарии одобрили это решение.

Как ранее писал сайт kp.ru, старшая дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева объявила о сложении с себя полномочий депутата парламента республики. По ее словам, толчком к решению стали январские события в стране. По ее словам, она собирается посвятить себя общественной и гуманитарной деятельности, а для того чтобы честно служить своей стране «должности не нужны». До этого СМИ писали, что Назарбаеву исключили из политсовета правящей партии «Нур Отан», а также пригрозили ей лишением места депутата. Причина в том, что дочь экс-президента не появлялась на рабочем месте с начала января.