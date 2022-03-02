Токаев заявил, что Казахстан выступает за усиление консолидирующей роли ООН в мире

Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна выступает за усиление консолидирующей роли Организации Объединенных Нации (ООН) в мире.

Он напомнил, что Казахстан стал членом ООН 30 лет и с тех пор плодотворно сотрудничает с организацией.

- В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли, — написал глава государства в Twitter.

Ранее Соединенные Штаты Америки объявили персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН. Об этом сообщил в понедельник, 28 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По словам Небензи, российские дипломаты должны покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Он назвал высылку российских дипломатов из постоянного предствительства при ООН проявлением неуважения со стороны Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава организации и соглашения с принимающей стороной.