Врач рассказала, как не навредить человеку при тепловом ударе Фото: Иван ВИСЛОВ

Летом возникает опасность получить тепловой удар, при котором температура тела человека может подняться выше 40°C. Это состояние считается опасным, при нем важно оказать грамотную и своевременную помощь.

По словам врача-терапевта клинико-диагностического центра "МЕДСИ" Анны Поздняковой, зачастую люди допускают ошибки при попытке облегчить состояние человека, у которого тепловой удар.

- Фармакотерапия не требуется при тепловом ударе. Жаропонижающие средства не играют никакой роли в лечении теплового удара ... эти лекарства, наоборот, могут усугубить осложнения, - предупредила эксперт в беседе с изданием "Газета.Ru".

Позднякова также обратила внимание, что облегчить состояние человека при солнечном ударе можно, если побрызгать на него прохладной водой и посадить его рядом с вентилятором. Кроме того, если есть возможность, то нужно переместить его в тень или зайти в здание с кондиционером.

Как пишут "Известия", о тепловом ударе могут свидетельствовать учащенное сердцебиение и дыхание, усталость, мышечная слабость, головная боль и головокружение. По его словам, в жару следует скрыться в тени от прямого попадания солнечных лучей, для того чтобы минимизировать риск заработать тепловой удар.