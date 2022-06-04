Оценены шансы на помилование осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги. Фото: СОЦСЕТИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил передачу осужденной в республике Софьи Сапеги в Россию.

По словам адвоката россиянки Антона Гашинского, защита Сапеги намерена начать процедуру передачи девушки в РФ только после подачи прошения о помиловании в Белоруссии.

- В любом случае мы будем подавать на помилование президенту Белоруссии, и только когда нам откажут, будем начинать процедуру направления для отбытия наказания в Российскую Федерацию. Шанс на помилование у нас есть ... такой вариант возможен, поэтому мы будем по нему идти, - заявил Гашинский в беседе с изданием "Газета.Ru".

Накануне "Известия" писали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать РФ осужденную в республике россиянку Софию Сапегу. Он также добавил, что ему "жалко девчонку" и "этот вопрос нужно решать".

До этого сообщалось, что в мае 2022 года по решению суда в Белоруссии Сапегу приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима.