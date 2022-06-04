Экономист допустил снижение ключевой ставки в России до 6-10% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России не готов резко и значительно снижать ключевую ставку, однако, вероятнее всего, регулятор будет делать постепенно. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

По словам эксперта, политика ЦБ дает право полагать, что в ближайшее время произойдет снижение ставки до 6-10 процентов.

- Скоро, как мне кажется, мы увидим 9 - 10 процентов ключевую ставку. сейчас это уже приемлемо в рамках ограничений ... 6 - 10 процентов составит ключевая ставка в ближайшее время, - отметил Ордов в беседе с изданием Lenta.ru.

Также экономист добавил, что уровень желаемой ставки будет связан с тем, как долго будут действовать введенные ограничения.

Ранее RT писал, что директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке. Он заявил, что стоимость кредитов для населения снизится.