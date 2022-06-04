CNN: Запад обсуждает планы решения кризиса на Украине без участия Киева Фото: Shutterstock

США вместе с европейскими союзниками на протяжении последних нескольких недель проводили регулярные консультации по вопросу возможных рамок перемирия на Украине, сообщает CNN со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что Украина в этих дискуссиях участия не принимала.

По данным издания, США надеются, что "смогут поддерживать Украину достаточно долго, чтобы довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.