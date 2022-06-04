Аналитик считает, что Европе потребуются десятилетия для перехода на возобновляемую энергию Фото: REUTERS

Со временем Европа, а за ней и весь мир, вероятно, смогут полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Однако этот процесс замет много времени, не исключено, что на него уйдут несколько десятилетий. считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Как полагает аналитик, наиболее перспективной и, как ни странно, безопасной является ядерная энергетика.

- Я бы не сказал, что ставка на возобновляемые источники энергии провалилась, но все же в перспективе 10–20 лет полный переход на них маловероятен... Очень ярким здесь мне кажется пример Британии, которая в 2020 году с помощью ветряков получила 40% от всей электроэнергии. Но в 2021-м этот показатель упал до 10% - год оказался безветренным, - отметил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Накануне RT писал, что российский лидер Владимир Путин назвал одной из причин продовольственного кризиса недальновидную политику стран Европы в сфере энергетики. По его словам, были завышены возможности альтернативных источников энергии. Он также отметил, что многие политические силы Запада стали спекулировать на тревоге населения по поводу изменения климата.