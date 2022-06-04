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В мире3 июня 2022 22:57

Аналитик считает, что Европе потребуются десятилетия для перехода на возобновляемую энергию

он также полагает, что наиболее перспективной и, как ни странно, безопасной является ядерная энергетика
София ГОНЧАРОВА
Аналитик считает, что Европе потребуются десятилетия для перехода на возобновляемую энергию

Аналитик считает, что Европе потребуются десятилетия для перехода на возобновляемую энергию

Фото: REUTERS

Со временем Европа, а за ней и весь мир, вероятно, смогут полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Однако этот процесс замет много времени, не исключено, что на него уйдут несколько десятилетий. считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Как полагает аналитик, наиболее перспективной и, как ни странно, безопасной является ядерная энергетика.

- Я бы не сказал, что ставка на возобновляемые источники энергии провалилась, но все же в перспективе 10–20 лет полный переход на них маловероятен... Очень ярким здесь мне кажется пример Британии, которая в 2020 году с помощью ветряков получила 40% от всей электроэнергии. Но в 2021-м этот показатель упал до 10% - год оказался безветренным, - отметил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Накануне RT писал, что российский лидер Владимир Путин назвал одной из причин продовольственного кризиса недальновидную политику стран Европы в сфере энергетики. По его словам, были завышены возможности альтернативных источников энергии. Он также отметил, что многие политические силы Запада стали спекулировать на тревоге населения по поводу изменения климата.