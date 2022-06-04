Financial Times: Абрамович планирует продать долю в операторе связи Truphone за 1 фунт Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продана за один фунт стерлингов, пишет газета Financial Times.

Согласно данным источников издания, сделка будет заключена в июне. Новыми владельцами Truphone станут немецкий бизнесмен Хакан Коч и его бизнес-партнер Пиррос Куссиос. Кочу будут принадлежать 90% акций, а Куссиосу 10%

Как писал сайт KP.ru, Роман Абрамович обратился в Европейский суд юстиции в Люксембурге с иском против Совета ЕС из-за примененных против него санкций. Сообщается, что иск Романа Абрамовича суд зарегистрировал 25 июня 2022 года.

Напомним, правительство Великобритании наложило санкции на российского миллиардера Романа Абрамовича. Это значит, что все его активы в Англии заморожены, в том числе и футбольный клуб «Челси».