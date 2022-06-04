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Общество4 июня 2022 0:23

Юрист рассказала, кто может претендовать на ежемесячную денежную выплату

Юрист Старожильцева: отдельным категориям граждан России положена дополнительная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Юрист рассказала, кто может претендовать на ежемесячную денежную выплату

Юрист рассказала, кто может претендовать на ежемесячную денежную выплату

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева заявила, что отдельным категориям граждан России положена дополнительная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

Так, по ее словам, к таким категориям относятся инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т.д, а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры некоторых орденов.

Помощь людям, у которых есть проблемы с деньгами — одно из важных направлений государства. Особенно, если речь идет о тех, кому приходится воспитывать детей. Вопросы поддержки решают и на федеральном, и на региональном уровнях. Вместе с адвокатом АБ "Лапицкий и партнеры" Еленой Зиминой "Комсомольская правда" рассказывала, что собой представляет пособие малообеспеченным семьям в 2022 году, какие положены, как оформить и где их получить.