Юрист рассказала, кто может претендовать на ежемесячную денежную выплату Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева заявила, что отдельным категориям граждан России положена дополнительная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

Так, по ее словам, к таким категориям относятся инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т.д, а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры некоторых орденов.

Помощь людям, у которых есть проблемы с деньгами — одно из важных направлений государства. Особенно, если речь идет о тех, кому приходится воспитывать детей. Вопросы поддержки решают и на федеральном, и на региональном уровнях. Вместе с адвокатом АБ "Лапицкий и партнеры" Еленой Зиминой "Комсомольская правда" рассказывала, что собой представляет пособие малообеспеченным семьям в 2022 году, какие положены, как оформить и где их получить.