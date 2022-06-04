Politico: генерал США призвал отправить советские истребители на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий нацгвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал США вновь задуматься о передаче Украине истребителей советского производства, сообщило издание Politico.

"МиГи — это оптимальное немедленное решение для поддержки украинцев, но следует также как можно скорее изучить варианты (передачи) американских или западных истребителей", — цитирует издание заявление генерала.

Кроме того, по данным издания, национальная гвардия Калифорнии с 1990-х годов участвовала в подготовке украинской армии, остается на связи с коллегами и помогает им формулировать запросы на американскую военную помощь.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США должны объяснить, на каком основании они отправляют Украине четыре российских вертолета Ми-17. Посольство России в США потребовало развернутых разъяснений, но Вашингтон не предоставил "никакого внятного ответа".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.