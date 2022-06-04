Итальянский социолог Орсини заявил, что западные страны нарушили обещание о помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что западные страны нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта в стране.

"Я знаю, что НАТО, США, Запад — группа серийных предателей, поэтому я всегда опасался, что рано или поздно мы бросим Украину. По факту мы это уже сделали", -сказал он в эфире телеканала La7.

Как писал сайт KP.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к прямому столкновению альянса с Россией.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.