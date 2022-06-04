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Политика4 июня 2022 2:17

Берлускони заявил, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира

Политик отметил, что, в отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Берлускони заявил, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира

Берлускони заявил, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира

Фото: REUTERS

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира.

"То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира", - написал он в своей статье для Giornale.

Политик отметил, что, в отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отношения России с западными странами могут быть восстановлены, если они откажутся от "идеологии разрушения" России. Она подчеркнула, что Россия не собирается навсегда "заколотить окно в Европу", но не нуждается в отношениях с Западом, политика которого направлена на разрушение России.

Напомним, 2 июня 2022 года послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России.