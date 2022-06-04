Берлускони заявил, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира Фото: REUTERS

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира.

"То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира", - написал он в своей статье для Giornale.

Политик отметил, что, в отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отношения России с западными странами могут быть восстановлены, если они откажутся от "идеологии разрушения" России. Она подчеркнула, что Россия не собирается навсегда "заколотить окно в Европу", но не нуждается в отношениях с Западом, политика которого направлена на разрушение России.

Напомним, 2 июня 2022 года послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России.