Spiegel: Евросоюз ждет ценовой шок из-за нефтяного эмбарго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил, что страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок после введения эмбарго на российскую нефть.

"Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы.Это может увеличить госдолг", - приводит его слова журнал Spiegel.

По его словам, европейские компании и потребители в ближайшее время начнут страдать от высоких цен на ресурс.

Напомним, после длительных переговоров, обвиняя друг друга то в бездеятельности, то в эгоцентризме, лидеры стран Евросоюза все же согласовали очередной, шестой по счету пакет экономических санкций против России.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщила, что лидеры стран Европейского союза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. В частности, было согласовано введение эмбарго на импорт двух третьих российской нефти.

При этом эмбарго Евросоюза на нефть из России не коснется Венгрии и Чехии. Чехия сможет продолжить закупки российского дизельного топлива, а Венгрия получит отсрочку на модернизацию сферы нефтепереработки, которая рассчитана на нефть из России.