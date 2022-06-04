Что произошло в ночь на 4 июня

Экс-премьер Италии Берлускони: украинский кризис продемонстрировал изолированность Запада Фото: REUTERS

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира. Политик отметил, что, в отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике.

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