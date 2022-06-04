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Экономика4 июня 2022 3:45

Аналитик Коган: американские гособлигации являются главным инструментом влияния Китая на США

По его словам, в такой ситуации распродажа Китаем американских гособлигаций повлечет за собой цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и сильного падения доллара
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Аналитик Коган: американские гособлигации являются главным инструментом влияния Китая на США

Аналитик Коган: американские гособлигации являются главным инструментом влияния Китая на США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что американские гособлигации являются главным инструментом влияния Китая на США.

"Сценарий, когда у государств масса долгов, которые они могут обслуживать, только включая печатный станок, всегда заканчивается плохо, какой бы развитой и сильной экономика ни была", - рассказал он в беседе с "Праймом".

По его словам, в такой ситуации распродажа Китаем американских гособлигаций повлечет за собой цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и сильного падения доллара.

Ранее китайский обозреватель Ху Вэйцзя заявил, что блокировка властями Соединенных Штатов активов России серьезно подорвало доверие иностранных инвесторов к американским банкам и финансовым институтам. Такие действия США заставили иностранный капитал задуматься в целесообразности вложений в американскую экономику, отметил он.