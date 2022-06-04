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Политика4 июня 2022 4:14

Зеленский призвал градоначальников США разорвать связи с российскими городами-побратимами

Такие отношения позволяют России говорить, что она не изолирована, заявил украинские лидер
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский призвал градоначальников США разорвать связи с российскими городами-побратимами

Зеленский призвал градоначальников США разорвать связи с российскими городами-побратимами

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мэры городов Соединенных Штатов должны разорвать связи с российскими городами-побратимами. Соответствующее заявление политик сделал накануне во время видеообращения к градоначальникам США.

«Что вам дают эти связи? Вероятно, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована», – сказал украинский лидер.

В свою очередь официальные лица Портленда, являющегося городом-побратимом Архангельска, заявили, что прекращение связей с российским городом не должно быть ответом на боевые действия на Украине. О планах сохранить побратимские отношения сообщили власти Сан-Хосе (город-побратим Екатеринбурга), не разорвали связи с Владивостоком и Мурманском города также города Сан-Диего и Джексонвилл соответственно.

Тем временем 3 июня стали городами-побратимами Москва и Луганск. Соглашение об установлении дружественных связей подписали мэры российской столицы Сергей Собянин и глава Луганска Манолис Пилавов.