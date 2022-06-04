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Политика4 июня 2022 4:14

Внучка Манделы призвала Зеленского следовать принципам человечности для достижения мира

Кроме того, Ндилека отметили, что к "цветным" беженцам на Украине относятся совсем не так, как к людям европейского происхождения
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Внучка Манделы призвала Зеленского следовать принципам человечности для достижения мира

Внучка Манделы призвала Зеленского следовать принципам человечности для достижения мира

Фото: REUTERS

Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека заявила, что президент Украины Владимир Зеленский должен руководствоваться принципами человечности, чтобы достичь мирного урегулирования в стране.

"Для разрешения украинско-российского кризиса Зеленский должен осознать, что моральный авторитет во время конфликта предполагает следование не одной цели или интересам одного человека, он должен руководствоваться принципами человечности", - написала она в своей статье для журнала Newsweek.

Кроме того, Ндилека отметили, что к "цветным" беженцам на Украине относятся совсем не так, как к людям европейского происхождения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.