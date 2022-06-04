Власти Запорожской области назвали законной национализацию имущества на освобожденных территориях Фото: Александр КОЦ

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Проведение национализации оставленного властями Украины имущества до выхода из состава страны - законно.

"Cам Зеленский пораспускал [здесь] все, что только можно с точки зрения законов: он сам отказался от нашей территории своими указами, запретив деятельность каких-либо органов на местах, включая горсоветы, облсоветы и так далее", - сказал он в беседе с ТАСС.

Рогов также отметил, что режим президента Украины Владимира Зеленского считают незаконным на освобожденных территориях Запорожской области.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как он является резидентом западных хозяев. По его словам, украинский лидер делает популистские заявления, которые вкладывают ему в уста западные кураторы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".