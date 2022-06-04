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Общество4 июня 2022 4:30

Россияне начали получать отказы в оформлении визы в Мексику на украинском языке

Для получения визы в посольстве советуют обратиться в мексиканское консульство
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россияне начали получать отказы в оформлении визы в Мексику на украинском языке

Россияне начали получать отказы в оформлении визы в Мексику на украинском языке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане России при попытке оформить визу в Мексику получают отказ на украинском языке, передают «Известия».

Для того, чтобы оформить электронное разрешение на въезд в страну, нужно заполнить на сайте мексиканского посольства в России анкету с персональными данными, в том числе указать гражданство и даты посещения Мексики. При вбивании в графе гражданства «Россия», после заполнения документа появляется текст на украинском языке.

В ответе на запрос на оформление визы говорится, что он «не может быть обработан». Для получения мексиканской визы в диппредставительстве советуют обратиться в консульство Мексики, а за дополнительной информацией – в посольство Мексики в России или в стране проживания.

С 2017 года россияне имеют право въехать в Мексику в туристических целях по электронной визе, однако только воздушным путем. Владельцам действующих виз Канады, США, Японии, Великобритании и государства Шенгенской зоны разрешение на въезд в Мексику оформлять не нужно.