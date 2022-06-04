Обозреватель iROZHLAS заявил, что в офисе президента Украины хамски отвечают на призывы Европы о мире Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева в ответ на призывы к миру, заявил обозреватель Либор Дворжак.

"Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жесткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски", - написал он в своей колонке для iROZHLAS.

Дворжак указал, что в ответ на предложения европейцев пойти по дипломатическому пути, Украина потребовал ввести новые антироссийские санкции и ускорить поставки тяжелых вооружений.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Незалежная готова устроить Соединенным Штатам "образцово-показательную истерику" в случае, если американская администрация так и не предоставит Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО).

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