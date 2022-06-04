Советник-посланник РФ в Оттаве заявил, что антироссийские санкции сказываются на жизни простых канадцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков заявил, что Санкционная политика Канады против России сказывается на жизни простых граждан страны.

"Нужно быть честными с самими собой. Если канадское правительство не готово признать последствия своих собственных действий, то это становится задачей для граждан Канады... канадские граждане уже становятся свидетелями последствий политики их собственного правительства", - цитирует его слова РИА Новости.

Проскуряков отметил, что с начала 2014 года Канада ввела около 40 пакетов экономических санкций против России, половина из которых - за последние три месяца.

Как писал сайт KP.ru, Россия закрыла въезд для 41 гражданина Канады. В МИД РФ сообщили, что среди канадцев, которым закрыт въезд в РФ, руководители организаций, которые поддерживают ультранационалистические силы на Украине, а также военные чиновники.

В Соединенных Штатах также наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине. Один из жителей американского мегаполиса признал, что за едой отправляется в конкретный магазин, так как стоимость питания в нем не так сильно выросла, как в других торговых сетях.