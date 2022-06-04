В России намерены печатать импортные автозапчасти на 3D-принтерах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В России могут начать печатать иностранные запчасти для автомобилей на 3D-принтере. Соответствующий проект заявлен в треке Национальной технологической инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени».

Как сообщил лидер проекта – заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максим Ланских, – после ухода из России крупных автопроизводителей возник риск дефицита оригинальных автокомпонентов. Он отметил, что печать на 3D-принтере сможет частично закрыть спрос на импортные запчасти при условии более широкого внедрения аддитивных технологий в отечественную автомобильную промышленность, передает RT.

Как рассказали инициаторы проекта, в настоящее время российские производители оборудования для 3D-печати и расходных материалов для нее используют чаще всего зарубежную сырьевую и элементную базу. По словам Ланских, для 3D-печати важны стабильные свойства расходных полимерных материалов. Стабильное производство таких материалов в России пока не налажено – есть лишь лабораторные разработки полимерных композиций или добавок, сообщил он.

Как писал сайт Kp.ru, правительство России в качестве одной из мер поддержки экономики хочет запустить в 2022 году программу производства универсальных автокомпонентов, выделив на это 30 миллиардов рублей.