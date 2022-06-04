В Минобороны Австрии назвали три успешных тактики России в спецоперации в Донбассе Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Вооруженные силы России одерживают победы в боях в Донбассе за счет трех грамотных тактик, считает военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

Как рассказал Райснер газете Die Welt, российские военные успешно сочетают массированные артиллерийские удары ночью и наступательные действия пехоты и бронетехники днем. По мнению стратега, это позволяет российской армии прорывать позиции украинских войск, переходить в крупные наступления и уверенно побеждать в боях.

Кроме того, считает Райснер, успех ВС РФ обеспечивает применение ракетных комплексов «Искандер». Он отмечает, что ракеты пролетают расстояния до 500 километров, нанося «исключительно опустошительные удары» по вооружению, топливным складам и командным пунктам Вооруженных сил Украины. По словам стратега, использование «Искандеров» вызывает повышенный интерес у военных экспертов НАТО.

Третьим фактором, влияющим на успех российских войск, является преимущество в воздухе. Как отмечает представитель Минобороны Австрии, «русские самолеты или вертолеты летят низко над землей и возникают над целью совершенно неожиданно, поэтому украинские военные замечают их слишком поздно». Такая тактика позволяет российской авиации избежать потерь и успешно выполнить боевые задачи.

Полковник также сообщил, что украинские вооруженные формирования испытывают огромный стресс и усталость от боевых действий. Кроме того, добавил Райснер, они жалуются на нехватку вооружения.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны России Сергей Шойгу определил новые задачи для ускорения темпов спецоперации на Украине.