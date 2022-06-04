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В мире4 июня 2022 6:18

Скоростной поезд сошел с рельсов на юге Китая, погиб машинист

Еще семь человек были госпитализированы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Скоростной поезд сошел с рельсов на юге Китая

Скоростной поезд сошел с рельсов на юге Китая

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в Китае, в результате происшествия погиб машинист состава. Инцидент в субботу, 4 июня, в уезде Жунцзян на юге страны.

По информации Китайского центрального телевидения, при сходе поезда пострадали семь человек – всех их госпитализировали. Остальные 136 пассажиров были эвакуированы.

Сообщается, что скоростной поезд следовал из города Гуйян в Гуанчжоу. Как передает телеканал, перед входом в тоннель он попал под внезапно сошедший на железнодорожные пути оползень. В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы. Задействованы 11 единиц техники и 52 спасателя, уточняется в сообщении.

В пятницу, 3 июня, в Германии поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен. В результате аварии погибли как минимум три человека, несколько пострадали. По информации газеты Bild, при сходе поезда опрокинулись несколько вагонов.