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Общество4 июня 2022 6:28

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов России продлен до 12 июня 2022

Полеты рекомендовано организовать через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Режим ограничения полетов в ряд аэропортов оссии продлен до 12 июня

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов оссии продлен до 12 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 03:45 по московскому времени 12 июня 2022 года.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», – сообщается на сайте ведомства.

В Росавиации отметили, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах.

Как писал сайт Kp.ru, ранее ведомство продлевало временное ограничение полетов до 6 июня 2022.

Напомним, Росавиация заявила о закрытии части воздушного пространства на юге России для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля этогь года. Позже неоднократно принимались решения о продлении режима временного ограничения полетов.

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