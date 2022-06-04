Жители Латвии запустили флешмоб против сноса советских памятников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Латвии выступили против демонтажа памятников советской эпохи. С целью привлечения внимания властей, они запустили флешмоб, в рамках которого фотографируют сооружения советского периода, держа в руках карточки с хэштегом #PadomjuMantojums, что переводится с латышского как «Советское наследие».

Между тем историк Влад Богов рассказал «Известиям», что СССР вложил в восстановлении Латвии после Второй мировой войны огромные средства. По его словам, ущерб от немецкой оккупации исчислялся 10 миллиардами рублей, и как минимум не меньше Советский Союз потратил на восстановление прибалтийской республики.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая сейм Латвии принял в первом чтении законопроект, предусматривающий снос советских памятников, в том числе демонтаж памятника Освободителям Риги. Как заявили в парламента страны, целью законопроекта является «предотвращение очернения и угрозы ценностям Латвии как демократического и национального государства, а также осуждение незаконной оккупационной политики и преступлений, проводимой как СССР и нацистской Германией». Уточняется, что на территории Латвии сегодня находятся около 300 памятников, мемориальных досок и мемориальных объектов советским воинам.