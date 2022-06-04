Роскосмос возобновит работу немецкого телескопа eROSITA на «Спектре-РГ» Фото: ru.wikipedia.org

Роскосмос принял решение о возобновлении работы немецкого телескопа eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ», заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Его работа будет вестись совместно с российским телескопом.

«Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе «Спектр-РГ» вместе с российским телескопом. Те, кто принимал это решение, не имеют никакого морального права сегодня остановить ради человечества эти исследования только потому, что их профашистские настроения близки нашим врагам», – сказал глава Роскосмоса в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Рогозин, работа телескопа eROSITA необходима для науки.

Ранее Германия уведомила Роскосмос об отключении своего телескопа на «Спектре-РГ» в связи с боевыми действия на Украине.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, как космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» при помощи телескопа eROSITA построила лучшую в мире рентгеновскую карту всего неба.