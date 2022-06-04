Володин назвал исчерпанным арсенал средств по сдерживанию России Фото: Иван Макеев

Запад исчерпал средства по сдерживанию России, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя принятие Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций

«Евросоюз принял шестой пакет санкций против России. Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», – написал спикер Госдумы в Telegram.

По словам Володин, вводя новее ограничения, западные политики «выбирают между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран». Он отметил, для России возможные потери от запрета на поставки нефти могут составить 22 миллиарда долларов в год, однако вследствие роста цен на энергоносители и переориентации рынков сбыта на Азию российская экономика может их компенсировать или даже получить прибыль. В то же время Европа будет ежегодно переплачивать более 250 миллиардов евро ежегодно, предупредил политик.

«Преодолев все санкции, наша страна станет только сильнее», – заявил Володин.

Напомним, на этой неделе страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. Сайт kp.ru писал, какие ограничения входят в новый перечень антироссийских мер.