Володин предупредил о потерях для экономик РФ и Евросоюза от эмбарго на поставки российской нефти Фото: REUTERS

Введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти ударит как по экономике России, так и по экономикам стран ЕС, однако для последних эти последствия будут более ощутимыми, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Для РФ возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. Возможно, и вовсе наша экономика окажется в плюсе», – написал спикер Госдумы в Telegram.

Ежегодные потери Европы из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы составят 250 миллиардов евро, заявил Володин. Как отметил политик, это станет следствием политики Соединенных Штатов, которые делает все, «чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны». По его словам, Вашингтон намеренно ослабляет экономику ЕС, желая сделать ее более зависимой от себя. Если раньше страны ЕС стремились к большей самостоятельности, то теперь они «вряд ли могут даже думать об этом», подчеркнул, он.

«Анализируя шестой пакет санкций, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан. Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран», – считает председатель Госдумы.

Напомним, на этой неделе страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. Сайт kp.ru писал, какие ограничения входят в новый перечень антироссийских мер.