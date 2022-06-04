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Происшествия4 июня 2022 8:40

«Роснефть» подала иск к компании Forbes Media

Ранее «Роснефть» выиграла суд у российского издателя Forbes - «Ас Рус Медиа»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
«Роснефть» подала иск к компании Forbes Media

«Роснефть» подала иск к компании Forbes Media

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» подала иск к компании Forbes Media LLC, являющейся издателем журнала Forbes.

Как следует из картотеки дел на сайте Арбитражного суда Москвы, иск поступил в четверг, 2 июня. В настоящее время он еще не принят к производству.

Напомним, в 2021 году «Роснефть» подавала иск против российского издателя Forbes - «Ас Рус Медиа». В октябре этого года Арбитражный суд Москвы признал сведения из статьи о российской компании не соответствующими действительности. Журналиста издания Дмитрия Яковенко обязали выплатить шесть тысяч рублей, «Ас Рус Медиа» – 30 тысяч рублей.

Ранее «Роснефть» выиграла апелляцию по двум искам против РБК. Компания судилась с изданием из-за двух материалов: статей о Пайяхском месторождении и «Нефтегазхолдинге», принадлежащем бывшему президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову.