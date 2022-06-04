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Политика4 июня 2022 9:17

Видео ударов вертолетами Ка-52 по опорным пунктам ВСУ показало Минобороны России

Российские военные уничтожили танк, бронетранспортер и вооружение на позиции ВСУ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вооруженные силы России нанесли удары по опорным пунктам боевыми вертолетами Ка-52

Вооруженные силы России нанесли удары по опорным пунктам боевыми вертолетами Ка-52

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России нанесли удары по опорным пунктам боевыми вертолетами Ка-52. Видео воздушной атаки показало Министерство обороны России.

«Авиационные удары наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. Экипажи вертолетов уничтожили танк, бронетранспортер и вооружение на позиции ВСУ», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В видеоролике в частности показано, как ударный вертолет пускает управляемую ракету, которая прямым попаданием поражает танк украинских войск.

Напомним, ранее Минобороны России показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ по опорным пунктам украинских войск.

КАк писал сайт Kp.ru, в конце мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупного арсенала ВСУ в Кривом Роге. Складская территория была поражена ракетами большой дальности.