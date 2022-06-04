Минобороны России заявило о поражении центра артподготовки ВСУ в Сумской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы России нанесли удары по центу артиллерийской подготовки украинских войск в районе населенного пункта Стецковка Сумской области, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В центре проводилось обучение украинских военнослужащих «эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777», рассказал генерал-майор. Обучение осуществляли иностранные инструкторы. Как уточнил представитель ведомства, удар по центру был нанесен высокоточными ракетами наземного базирования, уточнил он.

Кроме того, российская авиация поразила 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожив более 400 военных и боевиков, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей.

В районе Одессы российские средства ПВО сбили доставлявший вооружение и боеприпасы украинский самолет, в ЛНР, Харьковской и Николаевской областях – 17 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два «Байрактара-ТБ2». Как отметил Конашенков, за прошедшие сутки ракетными войсками и артиллерией были поражены 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ и 542 района сосредоточения живой силы и военной техники.