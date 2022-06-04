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Политика4 июня 2022 10:44

Российские системы ПВО сбили военно-транспортный самолет ВСУ под Одессой

Кроме того, российские военные уничтожили 17 беспилотников в ЛНР, Харьковской и Николаевской областях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские системы ПВО сбили военно-транспортный самолет ВСУ под Одессой

Российские системы ПВО сбили военно-транспортный самолет ВСУ под Одессой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вооруженные силы России сбили в Одесской области украинский военно-транспортный самолет, перевозивший оружие и боеприпасы. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины», – сказал он на брифинге.

Кроме того, российские военные за сутки уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов в населенных пунктах Луганской народной республики, Харьковской и Николаевской областей. Среди них были два беспилотника «Байрактар-ТБ2», уточнил представитель Минобороны.

Также ВС РФ нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области. В нем, по словам Конашенкова, иностранными инструкторами осуществлялось обучение украинских военных эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777.

Как писал сайт kp.ru, накануне российские военные уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Николаевской области.