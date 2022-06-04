В посольстве Мексики прокомментировали отказы в оформлении виз россиянам на украинском языке

В посольстве Мексики знают об отказах в оформлении виз россиянам на украинском языке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Мексики в Москве в курсе того, что россиянам отказывают в оформлении электронных виз на украинском языке. Об этом ТАСС рассказали в мексиканском дипломатическом представительстве.

«Посольство в курсе ситуации. О ней уже проинформировали Мексику, где работают над решением проблемы», – заявили в дипмиссии.

Как отметили в посольстве Мексики, сайт для оформления электронного разрешения на въезд в североамериканскую страну принадлежит не посольству, а мексиканским миграционным властям.

Напомним, ранее стало известно, что граждане России при попытке оформить визу в Мексику получают отказ на украинском языке. Для того, чтобы оформить электронное разрешение на въезд в страну, нужно заполнить на сайте мексиканского посольства в России анкету с персональными данными, в том числе указать гражданство и даты посещения Мексики. При вбивании в графе гражданства «Россия», после заполнения документа появляется текст на украинском языке.