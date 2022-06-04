Евросоюз пока не рассматривает эмбарго на импорт российского газа Фото: REUTERS

Евросоюз пока не планирует принимать санкционные ограничения в отношении поставок газа из России, сообщил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

«Мы не принимаем сейчас меры по газовому эмбарго», – сказал он на пресс-конференции.

Вместе с тем, Джентилони не исключил, что запрет на импорт российского газа будет принят. По его словам, ЕС «не убирает этот вопрос со стола».

Напомним, на этой неделе страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, в том числе поэтапный запрет на поставки российской нефти. Сайт kp.ru писал, какие ограничения входят в новый перечень антироссийских мер.

Тем временем спикер Государственной думы Вячеслав Володин оценил возможные последствия от нефтяного эмбарго для российской и европейской экономик. По его словам, запрет ударит по экономикам стран ЕС сильнее.