Умер Дмитрий Ковтун, фигурант дела об убийстве Литвиненко

Дмитрий Ковтун Фото: Telegram-канал Андрея Лугового

Умер предприниматель Дмитрий Ковтун, которого власти Великобритании обвиняли в убийстве бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности России Александра Литвиненко. О смерти Ковтуна сообщил замглавы комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Сегодня пришла скорбная новость: в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун. Для нас это невосполнимая и тяжелая утрата. От всего сердца выражаю слова самого глубокого соболезнования всем близким и родным Димы. Спи спокойно, дорогой друг! Мы тебя никогда не забудем», – написал парламентарий в Telegram.

Дмитрий Ковтун в 1986 году окончил Московское высшее военное командное училище, по окончании которого был направлен для прохождения службы в Чехословакию, а затем в ГДР. Он служил в органах государственной безопасности. Был фигурантом дела об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Ковтун неоднократно опровергал причастность к отравлению Литвиненко. В 2017 году предпринимателя включили в санкционный список Министерства финансов США.