Ассоциация итальянских аграриев сообщила о снижении мировых цен на зерно

Ассоциация итальянских аграриев заявила о снижении мировых цен на пшеницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на зерно в мире снизились до апрельского уровня после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна. Об этом заявила в субботу 4 июня ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

В заявлении ассоциации говорится о снижении цен на зерно на 10 процентов, кроме того, понижаются котировки и на фуражную кукурузу.

«Уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада рискует вызвать беспорядки и голод», - цитирует ТАСС заявление ассоциации итальянских аграриев.

В заявлении Coldiretti отмечается, что ряд стран закупает в России и на Украине более 60 процентов пшеницы. В частности, это Египет, Турция, Иран, Бангладеш. Зависимы от поставок зерна из России и на Украине также Ливан, Тунис, Йемен, Пакистан и Ливия, отметили в ассоциации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна на экспорт и предложил снять санкции с Белоруссии, чтобы было проще всего вывезти зерно из Украины.

Путин также заявил, что западные страны «перекладывают с больной головы на здоровую» ответственность за грядущий мировой голод.