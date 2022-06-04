Правящая партия Турции выдвинула Эрдогана кандидатом на президентских выборах 2023 года

Эрдогана выдвинули кандидатом на президентских выборах в Турции в 2023 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут кандидатом на выборах президента, которые состоятся в 2023 году. Об этом заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в субботу 4 июня по итогам съезда партии.

«Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились», - цитирует пресс-секретаря ПСР ТАСС.

Выборы президента в Турции запланированы на июнь 2023 года. В эти же сроки пройдут парламентские выборы. Кандидаты от оппозиционных партий пока не названы.

Реджеп Тайип Эрдоган правит Турцией с 2014 года. Биография турецкого лидера полна интересными историями. Так, подростком он продавал симиты - турецкие бублики, обсыпанные кунжутом, - на улицах криминального района Стамбула Касымпаша. На каникулах Эрдоган отправлялся в Ризе собирать чай и фундук. Подробнее о том, как мальчик из бедной семьи стал президентом Турции, читайте здесь на kp.ru.