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В мире4 июня 2022 16:39

Правящая партия Турции выдвинула Эрдогана кандидатом на президентских выборах 2023 года

Реджеп Тайип Эрдоган стал кандидатом он Народного альянса на выборах президента Турции 2023 года
Мария ПАВЛОВА
Эрдогана выдвинули кандидатом на президентских выборах в Турции в 2023 году.

Эрдогана выдвинули кандидатом на президентских выборах в Турции в 2023 году.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут кандидатом на выборах президента, которые состоятся в 2023 году. Об этом заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в субботу 4 июня по итогам съезда партии.

«Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились», - цитирует пресс-секретаря ПСР ТАСС.

Выборы президента в Турции запланированы на июнь 2023 года. В эти же сроки пройдут парламентские выборы. Кандидаты от оппозиционных партий пока не названы.

Реджеп Тайип Эрдоган правит Турцией с 2014 года. Биография турецкого лидера полна интересными историями. Так, подростком он продавал симиты - турецкие бублики, обсыпанные кунжутом, - на улицах криминального района Стамбула Касымпаша. На каникулах Эрдоган отправлялся в Ризе собирать чай и фундук. Подробнее о том, как мальчик из бедной семьи стал президентом Турции, читайте здесь на kp.ru.