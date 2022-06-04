В шести украинских портах из-за минной опасности и угроз обстрела остаются заблокированными 70 судов из 16 стран

В Минобороны рассказали о 70 кораблях из 16 стран, заблокированных в украинских портах. На фото: Михаил Мизинцев. Фото: Минобороны РФ.

В шести украинских портах остаются заблокированными 70 судов из 16 стран. Речь идет о портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного. Об этом сообщил в субботу 4 июня начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, суда не могут выйти в открытое море из-за высокой минной опасности и угрозы обстрела со стороны украинских вооруженных сил. В то же время в акватории Мариуполя силами российского ВМФ устранена минная опасность и в плановом порядке организовано восстановление портовой инфраструктуры отметил начальник Национального центра управления обороной РФ.

Мизинцев напомнил, что ВС РФ создали необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров. Один из них действует в Азовском море круглосуточно для выхода из порта Мариуполь в сторону Черного моря, второй действует ежедневно с 8.00 до 19.00 в Черном море для выхода из портов Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного в юго-западном направлении.

«Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора», - добавил Мизинцев.

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