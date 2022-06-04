Лавров заявил, что российский бюджет не понес потерь из-за нефтяных санкций ЕС

Сергей Лавров заявил, что российский бюджет не понесет потерь из-за западных санкций на экспорт энергоносителей. Фото: REUTERS

Российский бюджет не понес потерь из-за нефтяных санкций ЕС, а прибыль от экспорта энергоносителей несмотря на ограничения Евросоюза, в 2022 году будет существенно увеличена. Об этом в субботу 4 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Нефть, по большому счету, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам». У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи», - цитирует Лаврова РИА Новости.

По словам главы российского МИД, рост цен на энергоносители, который спровоцировала политика Запада, поможет РФ увеличить прибыль от экспорта энергоносителей.

«Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», - сказал Сергей Лавров.

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